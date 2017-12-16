Василий Кошечкин признан лучшим игроком матча Россия – Канада

Сборная России одержала победу в матче с Канадой на Кубке Первого канала, встреча завершилась со счётом 2:0.

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В составе российской команды лучшим игроком был признан вратарь Василий Кошечкин, который отразил 38 бросков. Лучшим в сборной Канады стал нападающий Эрик О’Делл.

Россияне впервые обыграли канадцев под руководством Олега Знарка, который возглавляет сборную с 2014 года.

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