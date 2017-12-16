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Нестеров: не расколдовали Канаду, а просто забили в нужный момент

Хоккей

Защитник сборной России Никита Нестеров прокомментировал победу в матче с Канадой со счётом 2:0 на Кубке Первого канала.

«Выиграли, готовимся дальше. Не расколдовали Канаду, а просто в нужный момент забили. Свою шайбу, конечно, вспомню, ребята в пас хорошо сыграли, а я смог забить. Почему в первых двух периодах мало что получилось? Канадцы хорошо действовали, не давали нам бросать по воротам. Силы на матч с финнами найдём», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Видео гола Нестерова можно посмотреть также в «твиттере» ФХР.

Видео интервью Нестерова можно посмотреть также на «Чемпионате».

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