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Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией на КПК

Хоккей

Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией на Кубке Первого канала, сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

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«В матче с финнами сыграет Сорокин», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Первые два матча турнира в воротах сборной России играл Василий Кошечкин, одержав победу в играх со Швецией (3:1) и Канадой (2:0). Матч с Финляндией станет заключительным на российском этапе Евротура и состоится 17 декабря.

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