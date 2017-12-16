Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией на КПК

Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией на Кубке Первого канала, сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

Гид по Кубку Первого канала. Что? Где? Когда? Вся необходимая информация о предолимпийском этапе Евротура в Москве.

«В матче с финнами сыграет Сорокин», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Первые два матча турнира в воротах сборной России играл Василий Кошечкин, одержав победу в играх со Швецией (3:1) и Канадой (2:0). Матч с Финляндией станет заключительным на российском этапе Евротура и состоится 17 декабря.

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