Гавриков: носить на руках Кошечкина? Он герой матча, но большой и тяжёлый

Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу в матче с Канадой на Кубке Первого канала со счётом 2:0 и игру вратаря Василия Кошечкина, который оформил «сухарь».

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«Поначалу канадцы были активнее, больше владели шайбой, проводили позиционные атаки и создавали моменты. А мы тратили силы, нужно было идти на смену и всё начинать заново. Конечно, потеря Шипачёва была ощутимой, тренерам пришлось перекраивать звенья, но здесь все — профессионалы и умеют выходить из таких ситуаций.

У меня был момент, чтобы забить, но Макс Тальбо, мой друг, добежал и успел закрыть меня. Что касается передачи на Плотникова, то получился такой момент. Тренеры всегда просят помогать нападающим при возможности, подключаться четвёртым в атаку. Будем ли носить Кошечкина на руках? Он большой, тяжёлый. Вася, безусловно, — главный герой матча», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Видео одного из сейвов Кошечкина можно посмотреть также в «твиттере» ФХР.