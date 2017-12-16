Плотников: сказалось, что играли с Канадой, некоторые ребята немного испугались

Нападающий сборной России Сергей Плотников прокомментировал победу в матче с Канадой на Кубке Первого канала со счётом 2:0.

«Почему-то мы были не очень хорошо готовы. Будем разбираться. По ходу игры начали добавлять, но надо было играть сразу в полную силу. Тогда было бы легче. Хорошо, что у нас есть такой вратарь, он нас выручал. Всё равно сказалось, что играли с Канадой. Некоторые ребята немного испугались. В следующей встрече уверенность должна остаться у нас. Сложно говорить про матч, когда СКА играл с Канадой. Это был летний хоккей, предсезонка. Все были под нагрузкой. Немножко другой взгляд. Без силовой манеры игры хоккей не должен обходиться. Встретились два хороших соперника. Никто не хотел уступать. Каждый борется до конца за шайбу. В плане физики начало подкачало, пришлось доставать из себя все оставшиеся силы», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.