Знарок: Кошечкин сделал весомую заявку на первого номера на Олимпиаде

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче с Канадой на Кубке Первого канала со счётом 2:0 отметил, что вратарь Василий Кошечкин сделал весомую заявку на то, чтобы стать основным голкипером команды на Олимпиаде. Кошечкин ранее одержал победу в матче со Швецией (3:1), а в игре с канадцами отразил 38 бросков.

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«Кошечкин сделал весомую заявку на то, чтобы стать первым номером на Олимпиаду. Он нас подтащил сегодня.



Если говорить о составе на Олимпиаду, то мы кого-то объявим, а 3-4 человека будут в резерве. Нам предстоит три игры: со «Спартаком», сборной Беларуси и в Корее одна игра будет. В Пхёнчхан отправятся пять звеньев», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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Видео одного из сейвов Кошечкина можно посмотреть также в «твиттере» ФХР.

Видео пресс-конференции Олега Знарка можно посмотреть также на «Чемпионате».