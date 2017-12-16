Знарок: Кошечкин сделал весомую заявку на первого номера на Олимпиаде

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче с Канадой на Кубке Первого канала со счётом 2:0 отметил, что вратарь Василий Кошечкин сделал весомую заявку на то, чтобы стать основным голкипером команды на Олимпиаде. Кошечкин ранее одержал победу в матче со Швецией (3:1), а в игре с канадцами отразил 38 бросков.
«Кошечкин сделал весомую заявку на то, чтобы стать первым номером на Олимпиаду. Он нас подтащил сегодня.
Если говорить о составе на Олимпиаду, то мы кого-то объявим, а 3-4 человека будут в резерве. Нам предстоит три игры: со «Спартаком», сборной Беларуси и в Корее одна игра будет. В Пхёнчхан отправятся пять звеньев», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Видео одного из сейвов Кошечкина можно посмотреть также в «твиттере» ФХР.
Видео пресс-конференции Олега Знарка можно посмотреть также на «Чемпионате».