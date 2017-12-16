А. Медведев: Канада всегда остаётся Канадой, на ОИ лёгких матчей не будет

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о победе сборной России в матче с Канадой на Кубке Первого канала (2:0) и игре Василия Кошечкина, который отразил 38 бросков.

«Сегодня ещё раз подтвердилось, что Канада всегда остается Канадой. Не нужно забывать, в их сборной собраны лучшие игроки, которые выступают в КХЛ. Для публики это очень интересная игра. Видно, что на Олимпиаде лёгких матчей не будет. Кошечкин сыграл отличный матч, показал, что может стать первым вратарём в команде», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.