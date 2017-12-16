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Итоги дня в ВХЛ: Попугаев забил первый гол за «Звезду» после возвращения из WHL

Хоккей

16 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно три матча.

«Нефтяник» на домашней площадке обыграл «Химик» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аслан Раисов и Олег Мисюль, единственный гол воскресенской команды забил Евгений Орлов.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
2 : 1
1:1, 0:0, 1:0
Химик
Воскресенск
1:0 – Раисов (Демидов, Сумин) – 07:35 (5x5), 1:1 – Орлов (Шашков, Демаков) – 08:20 (5x5), 2:1 – Мисюль (Каменев, Сумин) – 52:35 (5x5)

«Южный Урал» в Орске справился с «Горняком», выиграв со счётом 3:0, и довёл серию побед до четырёх матчей.

Голы на свой счёт записали Илья Иванов, Александр Сметанин и Денис Скатов. Вратарь Никита Серебряков оформил «сухарь».

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 15:00 МСК
Южный Урал
Орск
3 : 0
2:0, 1:0, 0:0
Горняк
Учалы
1:0 – Илья Иванов (Кудрин, Фахрутдинов) – 00:28 (5x5), 2:0 – Сметанин (Музычко) – 06:20 (5x4), 3:0 – Скатов – 25:39 (4x5)

«Звезда» прервала трёхматчевую серию поражений, на выезде обыграв «Ижсталь» — 4:1.

Авторами шайб «армейской» команды стали Артём Антипов, Евгений Воронков, Михаил Бякин и Никита Попугаев. В составе ижевской команды отличился Евгений Никифоров.

Для Попугаева этот гол стал первым в ВХЛ. Он начинал сезон в WHL, однако осенью принял решение вернуться в Россию и подписал контракт с ЦСКА. В 11 матчах за «Звезду» на его счету 3 (1+2) очка.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
1 : 4
0:0, 0:2, 1:2
Звезда
Чехов
0:1 – Антипов (Николишин, Пешехонов) – 24:04 (5x5), 0:2 – Воронков (Ибрагимов, Карнаухов) – 29:47 (5x4), 0:3 – Бякин (Власкин) – 45:51 (5x5), 1:3 – Никифоров (Кодола) – 57:57 (5x4), 1:4 – Попугаев (Мокин) – 58:12 (en)
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