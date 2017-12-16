Итоги дня в ВХЛ: Попугаев забил первый гол за «Звезду» после возвращения из WHL

16 декабря в регулярном чемпионате ВХЛ было сыграно три матча.



«Нефтяник» на домашней площадке обыграл «Химик» со счётом 2:1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аслан Раисов и Олег Мисюль, единственный гол воскресенской команды забил Евгений Орлов.

«Южный Урал» в Орске справился с «Горняком», выиграв со счётом 3:0, и довёл серию побед до четырёх матчей.



Голы на свой счёт записали Илья Иванов, Александр Сметанин и Денис Скатов. Вратарь Никита Серебряков оформил «сухарь».

«Звезда» прервала трёхматчевую серию поражений, на выезде обыграв «Ижсталь» — 4:1.



Авторами шайб «армейской» команды стали Артём Антипов, Евгений Воронков, Михаил Бякин и Никита Попугаев. В составе ижевской команды отличился Евгений Никифоров.



Для Попугаева этот гол стал первым в ВХЛ. Он начинал сезон в WHL, однако осенью принял решение вернуться в Россию и подписал контракт с ЦСКА. В 11 матчах за «Звезду» на его счету 3 (1+2) очка.