Игроки «Сибири» стали официантами на вечеринке для владельцев абонементов

Хоккейный клуб «Сибирь» устроил вечеринку для владельцев абонементов, на которой для них было всё включено: закуски, напитки и развлечения.



Хоккеисты «Сибири» предстали перед болельщиками не только в качестве игроков, но и в роли официантов, барменов, ведущего и ди-джея. Так, за музыку отвечал вратарь Алексей Красиков.



Пропуском на это мероприятие были пригласительные, которые разыгрывались только среди владельцев абонементов сезона-2017/18.

Видеорепортаж с вечеринки можно посмотреть также на канале «Сибири» в YouTube.