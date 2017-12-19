«Югра» рассказала об атаке интернет-мошенников после победы над «Авангардом»

«Югра» рассказала об атаке интернет-мошенников, которой подвергся клуб после победного матча с «Авангардом» (5:1).

«Уважаемые болельщики, после матча с омским «Авангардом» наш клуб подвергся атаке интернет-мошенников. Вчера многим из вас в социальных сетях приходили провокационные сообщения, в которых шла речь о сборе средств на личный счёт для финансовой помощи клубу.

Заверяем, что ХК «Югра» не имеет к этому никакого отношения! Убедительная просьба – игнорируйте подобного рода рассылки или обращайтесь напрямую в пресс-службу нашего клуба по телефону 8 (3467) 363-799», — сообщается на официальном сайте.

Также клуб опубликовал скриншот письма мошенника, который можно посмотреть в «Твиттере».