«Металлург» расторг контракт с Томашем Филиппи

Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении контракта с нападающим Томашем Филиппи по обоюдному согласию сторон.

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25-летний Филиппи выступал за «Магнитку» с сезона-2015/16 и завоевал с командой кубок Гагарина в 2016 году. В текущем регулярном чемпионате он провёл 25 матчей, в которых набрал 17 (6+11) баллов за результативность при показателе полезности «+5». Ранее «Металлург» совершил обмен с «Куньлунь Ред Стар», в результате которого в команду вернулся форвард Войтек Вольски.



Контракт Филиппи был рассчитан до конца сезона-2017/18.

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