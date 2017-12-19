Ти Джей Оши, пропустивший 6 игр из-за сотрясения, может сыграть с «Далласом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, пропустивший шесть матчей из-за сотрясения мозга, может вернуться в состав команды уже в игре с «Даллас Старз», которая состоится в ночь с 19 на 20 декабря мск.



Оши получил травму 5 декабря в матче с «Сан-Хосе Шаркс» после удара в голову от Джо Торнтона.



«Всегда хочется вернуться как можно скорее, но когда у тебя травма головы, лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Я уверен, что смогу сыграть, но мы сделаем всё необходимое, прежде чем официально объявить об этом», — сказал Оши.

Видео, в котором Оши получает травму, можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.