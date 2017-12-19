Мозякин, пропустивший 12 матчей из-за травмы, сыграет с «Витязем»

Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин вернётся в состав команды в матче с «Витязем». Об этом сообщил вице-президент клуба Геннадий Величкин.

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«Сергей Мозякин сыграет в матче с «Витязем», — сообщил Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



36-летний Мозякин получил травму ноги в матче со «Спартаком» 14 ноября и пропустил последние 12 игр. Он является лучшим бомбардиром «Магнитки» в этом сезоне, набрав 31 (15+16) очко в 30 матчах.

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Видео, где Мозякин получает травму, можно посмотреть также на канале КХЛ в YouTube.