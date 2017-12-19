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Величкин: Филиппи занимал лишнюю позицию легионера, расстались с ним полюбовно

Хоккей

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал расторжение контракта с нападающим Томашем Филиппи.

«Филиппи занимал лишнюю позицию легионера в команде. Ждать, что кто-то травмируется, – это не очень правильно. Плюс у него пошли небольшие травмы. Но это не самое важное. Главное, что вопрос решили полюбовно. И он предложил, и мы не возражали, думали на эту тему. Так что это совместное решение», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Металлург» расторг контракт с Томашем Филиппи
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