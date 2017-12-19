Финский форвард Антти Пильстрём выбыл на 3 месяца из-за травмы и пропустит ОИ

Нападающий «Йокерита» и сборной Финляндии Антти Пильстрём не сможет принять участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Он получил травму в матче Кубка Первого канала со сборной России. Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен сообщил, что форвард пропустит как минимум три месяца.



«У Пильстрёма очень плохая ситуация. Ему предстоит операция, если всё будет идти нормально, он сможет играть через три месяца. К сожалению, Олимпиаду он пропустит», — цитирует Ялонена Iltalehti.



Хоккейный турнир на Олимпиаде стартует 14 февраля. Пильстрём является бронзовым призёром ОИ-2014. В этом сезоне на его счету 12 (7+5) очков в 37 матчах за «Йокерит». В составе сборной он провёл пять матчей в Евротуре и набрал 1 (0+1) очко.

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