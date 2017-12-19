Танец 10-летнего вратаря из Финляндии на матче собрал более 150 тыс. просмотров

10-летний вратарь детской команды финского клуба «Кеттеря» Отто Леинонен стал героем Интернета после того, как в паузе матча с «СапКо» решил станцевать под рождественскую песню финского исполнителя Петтери Пунакуоно «Рудольф – олень с красным носом».



Видео было опубликовано клубом на канале в YouTube, после чего разошлось в социальных сетях. На видео обратил внимание один из крупнейших канадских каналов TSN и опубликовал ролик в «Инстаграме». На данный момент видео собрало 156 тыс. просмотров.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» TSN.