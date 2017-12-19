Малкин — о поражении от «Колорадо»: игроки «Пингвинз» старались, но не 60 минут

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал матч с «Колорадо Эвеланш», в котором его команда уступила со счётом 2:4. Россиянин забросил во встрече свою 11-ю шайбу в чемпионате.



«Вы сами видели, что мы играли неважно. Мы старались, но не на протяжении всех 60 минут. В первом периоде мы нанесли 18 бросков, а забили всего раз. Этого недостаточно», — приводит слова Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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