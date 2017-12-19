Хенрик — о шайбе в ворота «Нью-Джерси»: нервно, тревожно, возбуждённо

Нападающий «Анахайм Дакс» Адам Хенрик поделился впечатлениями от гола в ворота своей бывшей команды — «Нью-Джерси Дэвилз».



«Нервно, тревожно, возбуждённо… Я чувствовал всего этого понемногу.



Наверное, сегодня я сыграл один из самых длинных матчей в своей жизни. Но было приятно услышать овацию от зрителей и бывших партнёров. Этот опыт навсегда останется со мной», — приводит слова Хенрика официальный сайт НХЛ.

Видео гола Хенрика можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.