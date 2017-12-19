Парфеевец: дебютировать в КХЛ матчем со СКА — сразу попасть под молотки

Нападающий системы минского «Динамо» Максим Парфеевец поделился ожиданиями от матча со СКА, в котором он дебютирует в КХЛ.



«Выступая в МХЛ, конечно, задумывался о том, что рано или поздно могу сыграть за главную команду. Верил, что есть хорошие перспективы попасть в КХЛ. В принципе, меня пару раз привлекали в «Динамо», но что-то не складывалось. На тот момент шансов пробиться в основу было немного, уже очень силён был состав команды. Но рад, что пригласили сейчас. Буду стараться и доказывать, что могу здесь играть.



Дебют в игре со СКА? Мечта хоккеиста! Кинули сразу под молотки. На самом деле, думаю, интересно будет играть против такой команды, в которой собраны все лучшие хоккеисты, настоящие звёзды. Это даже лучше, чем дебютировать против какого-нибудь среднего соперника. Тем более в Питере сумасшедшая поддержка трибун, почти такая же, как в Минске», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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