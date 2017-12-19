Бёрнс: люди не понимают, как много в хоккее зависит от удачи

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс поделился мнением о перепадах своей результативности.



«Мне кажется, что всё дело в удаче. Вообще меня удивляет, когда мне задают такие вопросы. На мой взгляд, люди не понимают, как много зависит от удачи. Шайба попадает в штангу и может отлететь в ворота или на площадку. Хотя удача, возможно, не совсем правильное слово. Получается забавно. Шайба может попасть в полевого игрока или во вратаря. Стоит забить гол, и журналисты сразу спрашивают: „Что вы изменили в своей игре?“ А я им говорю: „Перед каждой игрой я ем одно и то же“. У меня один и тот же распорядок в день игры. Я всё делаю как обычно, ничего не меняю. Меняется только одно — шайба начинает залетать в ворота», — цитирует Бёрнса официальный сайт лиги.