Малкин попробовал себя в роли хоккейного вратаря

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин попробовал себя в роли хоккейного голкипера. Россиянин не надевал специальной экипировки, оставаясь в деловом костюме.



В нынешнем регулярном чемпионате 31-летний хоккеист принял участие в 31 матче, записав на свой счёт 31 (11+20) результативный балл при показателе полезности «0» и 26 минутах штрафного времени.

Посмотреть видео игры в качестве вратаря также можно в официальном «твиттере» Евгения Малкина.



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