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«Авангард» отправил Шилина в ВХЛ и другие изменения в составах команд КХЛ

Хоккей

Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд лиги на 19 декабря.

«Авангард»:
— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Шилин Олег;

«Ак Барс»:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Барс» Емец Иван;

«Витязь»:
— отзаявлен вратарь Кархунен Томи;

«Динамо Мн»:
— дозаявлен Парфеевец Максим;

«Куньлунь Ред Стар»:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «КРС Хэйлунцзян» Сунь Цзэхао;

«Локомотив»:
— переведен из клуба МХЛ «Локо» защитник Афанасьев Максим;
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Юртайкин Данил;
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Полунин Александр;
— возвращен в клуб МХЛ защитник Калинин Александр;
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Бондырев Игорь;

«Металлург» Мг:
— дозаявлен Вольски Войтек;
— отзаявлен нападающий Филиппи Томаш;
— переведен из клуба ВХЛ «Зауралье» защитник Бобряшов Никита;

«Нефтехимик»:
— дозаявлен Шикун Александр;
— продлено нахождение в Списке травмированных Ганзла Робина (по 29.12.2017);

«Салават Юлаев»:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Торос» Шипов Илья;

СКА:
— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» защитник Галенюк Данила;

«Слован»:
— дозаявлен Седлачек Якуб;

Спартак:
— переведен из клуба ВХЛ «Химик» Вс защитник Сорокин Всеволод;
— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Синягин Денис;

«Торпедо» НН:
— возвращен в клуб МХЛ защитник Родионычев Дмитрий;

ХК «Динамо» М:
— дозаявлен Беленький Леонид
— переведен из Списка травмированных нападающий Яковлев Егор;
— переведен из Списка травмированных нападающий Комаров Никита;

ХК «Сочи»:
— дозаявлен Лугин Дмитрий;

ЦСКА:
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Антипов Артём;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Пешехонов Владимир;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Карнаухов Павел;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» защитник Мясищев Игорь;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» защитник Ибрагимов Марсель;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Попугаев Никита А.;
— переведен в клуб ВХЛ «Звезда» нападающий Ничушкин Валерий;
— переведен из клуба МХЛ «Красная Армия» вратарь Корепанов Артём;

«Югра»:
— дозаявлен Комаристый Александр.

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