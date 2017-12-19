«Авангард» отправил Шилина в ВХЛ и другие изменения в составах команд КХЛ

Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд лиги на 19 декабря.
«Авангард»:
— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Шилин Олег;
«Ак Барс»:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Барс» Емец Иван;
«Витязь»:
— отзаявлен вратарь Кархунен Томи;
«Динамо Мн»:
— дозаявлен Парфеевец Максим;
«Куньлунь Ред Стар»:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «КРС Хэйлунцзян» Сунь Цзэхао;
«Локомотив»:
— переведен из клуба МХЛ «Локо» защитник Афанасьев Максим;
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Юртайкин Данил;
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Полунин Александр;
— возвращен в клуб МХЛ защитник Калинин Александр;
— возвращен в клуб МХЛ нападающий Бондырев Игорь;
«Металлург» Мг:
— дозаявлен Вольски Войтек;
— отзаявлен нападающий Филиппи Томаш;
— переведен из клуба ВХЛ «Зауралье» защитник Бобряшов Никита;
«Нефтехимик»:
— дозаявлен Шикун Александр;
— продлено нахождение в Списке травмированных Ганзла Робина (по 29.12.2017);
«Салават Юлаев»:
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Торос» Шипов Илья;
СКА:
— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» защитник Галенюк Данила;
«Слован»:
— дозаявлен Седлачек Якуб;
Спартак:
— переведен из клуба ВХЛ «Химик» Вс защитник Сорокин Всеволод;
— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Синягин Денис;
«Торпедо» НН:
— возвращен в клуб МХЛ защитник Родионычев Дмитрий;
ХК «Динамо» М:
— дозаявлен Беленький Леонид
— переведен из Списка травмированных нападающий Яковлев Егор;
— переведен из Списка травмированных нападающий Комаров Никита;
ХК «Сочи»:
— дозаявлен Лугин Дмитрий;
ЦСКА:
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Антипов Артём;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Пешехонов Владимир;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Карнаухов Павел;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» защитник Мясищев Игорь;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» защитник Ибрагимов Марсель;
— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Попугаев Никита А.;
— переведен в клуб ВХЛ «Звезда» нападающий Ничушкин Валерий;
— переведен из клуба МХЛ «Красная Армия» вратарь Корепанов Артём;
«Югра»:
— дозаявлен Комаристый Александр.
«Авангард» отправил Шилина в ВХЛ и другие изменения в составах команд КХЛ
Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд лиги на 19 декабря.