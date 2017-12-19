«Авангард» отправил Шилина в ВХЛ и другие изменения в составах команд КХЛ

Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд лиги на 19 декабря.



«Авангард»:

— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Шилин Олег;



«Ак Барс»:

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Барс» Емец Иван;



«Витязь»:

— отзаявлен вратарь Кархунен Томи;



«Динамо Мн»:

— дозаявлен Парфеевец Максим;



«Куньлунь Ред Стар»:

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «КРС Хэйлунцзян» Сунь Цзэхао;



«Локомотив»:

— переведен из клуба МХЛ «Локо» защитник Афанасьев Максим;

— возвращен в клуб МХЛ нападающий Юртайкин Данил;

— возвращен в клуб МХЛ нападающий Полунин Александр;

— возвращен в клуб МХЛ защитник Калинин Александр;

— возвращен в клуб МХЛ нападающий Бондырев Игорь;



«Металлург» Мг:

— дозаявлен Вольски Войтек;

— отзаявлен нападающий Филиппи Томаш;

— переведен из клуба ВХЛ «Зауралье» защитник Бобряшов Никита;



«Нефтехимик»:

— дозаявлен Шикун Александр;

— продлено нахождение в Списке травмированных Ганзла Робина (по 29.12.2017);



«Салават Юлаев»:

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Торос» Шипов Илья;



СКА:

— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» защитник Галенюк Данила;



«Слован»:

— дозаявлен Седлачек Якуб;



Спартак:

— переведен из клуба ВХЛ «Химик» Вс защитник Сорокин Всеволод;

— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Синягин Денис;



«Торпедо» НН:

— возвращен в клуб МХЛ защитник Родионычев Дмитрий;



ХК «Динамо» М:

— дозаявлен Беленький Леонид

— переведен из Списка травмированных нападающий Яковлев Егор;

— переведен из Списка травмированных нападающий Комаров Никита;



ХК «Сочи»:

— дозаявлен Лугин Дмитрий;



ЦСКА:

— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Антипов Артём;

— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Пешехонов Владимир;

— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Карнаухов Павел;

— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» защитник Мясищев Игорь;

— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» защитник Ибрагимов Марсель;

— переведен из клуба ВХЛ «Звезда» нападающий Попугаев Никита А.;

— переведен в клуб ВХЛ «Звезда» нападающий Ничушкин Валерий;

— переведен из клуба МХЛ «Красная Армия» вратарь Корепанов Артём;



«Югра»:

— дозаявлен Комаристый Александр.



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