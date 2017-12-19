«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в Ярославле

Ярославский «Локомотив» на домашнем льду одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 2:1. Команда Дмитрия Квартальнова одержала восемь побед в десяти последних играх.



К 10-й минуте хозяева лидировали со счётом 2:0, заброшенными шайбами сумели отметиться Егор Фатеев и Александр Елесин. Во втором периоде «Спартак» отыграл один гол благодаря удачному броску Максима Трунёва, но сравнять счёт не сумел.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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