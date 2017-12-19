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«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в Ярославле

Хоккей

Ярославский «Локомотив» на домашнем льду одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 2:1. Команда Дмитрия Квартальнова одержала восемь побед в десяти последних играх.

К 10-й минуте хозяева лидировали со счётом 2:0, заброшенными шайбами сумели отметиться Егор Фатеев и Александр Елесин. Во втором периоде «Спартак» отыграл один гол благодаря удачному броску Максима Трунёва, но сравнять счёт не сумел.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2017, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2 : 1
2:0, 0:1, 0:0
Спартак
Москва
1:0 – Фатеев (Афанасьев, Картаев) – 07:13 (5x5), 2:0 – Елесин – 09:57 (5x5), 2:1 – Трунёв (Никонцев, Осипов) – 28:52 (5x4)

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