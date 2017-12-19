«Эдмонтон» вернул нападающего Слепышева из АХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» вернул российского нападающего Антона Слепышева из фарм-клуба, информирует официальный «твиттер» клуба.
Слепышев провёл в сезоне-2017/18 НХЛ 15 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка за результативность при показателе полезности «-1». Только в одном матче сезона российский форвард получил от тренеров больше 15 минут игрового времени.
За карьеру Слепышев сыграл в 67 играх, забросил пять шайб и отдал девять результативных передач.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Русская неделя в Америке: пустите Зыкова в НХЛ! Он этого заслужил
Никита Зайцев сломал ногу, Сергей Бобровский пропустил семь шайб за игру, а Валентин Зыков возглавил снайперскую гонку АХЛ.