«Эдмонтон» вернул нападающего Слепышева из АХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» вернул российского нападающего Антона Слепышева из фарм-клуба, информирует официальный «твиттер» клуба.



Слепышев провёл в сезоне-2017/18 НХЛ 15 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка за результативность при показателе полезности «-1». Только в одном матче сезона российский форвард получил от тренеров больше 15 минут игрового времени.



За карьеру Слепышев сыграл в 67 играх, забросил пять шайб и отдал девять результативных передач.



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