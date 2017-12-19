Епанчинцев: «Спартак» плохо вошёл в игру, пропустил от «Локомотива» лёгкие голы

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев дал комментарий после матча с ярославским «Локомотивом», в котором его команда уступила со счётом 1:2.



«В первом периоде, особенно в первые 10 минут, плохо вошли в игру, пропустили лёгкие голы. Во втором периоде мы перестроились: было преимущество по статистике, инициатива была, большинства было достаточно. Но, к сожалению, только один гол. В третьем периоде соперник ничего не позволил создать, и это большая заслуга хозяев. У нас были подходы к воротам, не более. Однако второй и третий периоды можно занести в актив. Готовимся дальше к трудному выезду», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в Ярославле