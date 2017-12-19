Квартальнов: канадцы устали за Евротур, но зарплату они получают в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов после победы над «Спартаком» (2:1).



«Полагали, что будет непростая игра. Где-то игровой тонус за паузу ушёл. Лёгкие голы забили, согласен с коллегой. Но почему игра переломилась… Всего три броска за второй период было. Понятно, что соперник добавил, но и мы стали академизмом заниматься. Игра поменялась. Но хорошо, что в конце сыграли без нервотрёпки, доиграли матч.



Сегодня было пустое большинство, конечно, Накладала не хватало. Наши канадцы устали, они сыграли три игры за три дня. Но зарплату они получают всё-таки в «Локомотиве». Проблема большинства есть. План подготовки есть, сегодня, повторюсь, ребята-легионеры не сработали. Будем улучшать.



Пайгин бы и сегодня сыграл, но документы из Америки не пришли. Потому и играл Афанасьев, его хет-трик в выходные ни при чём», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

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