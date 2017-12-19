Сергей Мозякин забросил 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин забросил свою 300-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата КХЛ. Этого результата он достиг, сыграв 393 встречи в «регулярках».
Юбилейный гол форварда пришёлся на матч с «Витязем», предыдущие 12 игр нападающий пропустил из-за травмы. Своим точным выстрелом капитан «Магнитки» открыл счёт в игре. В данный момент счёт в матче 1:1, команды готовятся к исполнению послематчевых буллитов.
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