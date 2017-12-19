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СКА уступил минскому «Динамо», впервые в сезоне проиграв два матча подряд

Хоккей

СКА на домашней арене проиграл минскому «Динамо» в буллитной серии, матч завершился со счётом 2:3 Б. «Армейцы» впервые в сезоне уступили в двух играх кряду.

В составе команды Олега Знарка обе заброшенные шайбы записал на свой счёт Илья Ковальчук. У белорусского клуба голами сумели отметиться Джек Скилле и Дмитрий Коробов, победный буллит реализовал Скилле.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2017, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 3
0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Ковальчук (Рундблад, Калинин) – 22:37 (5x5), 1:1 – Скилле (Коробов) – 28:23 (5x5), 1:2 – Коробов (Парфеевец, Степанов) – 50:14 (5x5), 2:2 – Ковальчук (Дацюк, Барабанов) – 56:36 (5x5), 2:3 – Скилле – 65:00 ( ПБ)

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Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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