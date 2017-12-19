СКА уступил минскому «Динамо», впервые в сезоне проиграв два матча подряд

СКА на домашней арене проиграл минскому «Динамо» в буллитной серии, матч завершился со счётом 2:3 Б. «Армейцы» впервые в сезоне уступили в двух играх кряду.



В составе команды Олега Знарка обе заброшенные шайбы записал на свой счёт Илья Ковальчук. У белорусского клуба голами сумели отметиться Джек Скилле и Дмитрий Коробов, победный буллит реализовал Скилле.

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