Гатиятулин: с ЦСКА не реализовали моменты, хотелось бы усилить атаку

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение во встрече с ЦСКА (1:3).



«Понимали, что играем с одним из лидеров чемпионата. Готовились, что-то получалось, но допустили ненужные ошибки в обороне, пропустили голы и не смогли реализовать свои моменты. Спасибо за поддержку нашим болельщикам.



Хотелось бы усилить состав. Генеральным менеджером ведётся работа в этом направлении. Прежде всего хотелось бы усилиться в атаке. Скамейка очень короткая.



Если говорить о ребятах, которые уехали в «молодёжку», то в последних играх Кравцов завоевал место в составе, выглядел убедительно. Шолохов играл больше за «Челмет». Виталий нам бы точно не помешал», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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