«Питтсбург» выменял вратаря Лейтона у «Аризоны» и защитника Олексиака из «Старз»

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в результате обменов получил двоих новых хоккеистов, информирует официальный «твиттер» клуба.
Из «Аризоны» получены голкипер Майкл Лейтон и выбор в четвёртом раунде драфта-2019, взамен «Пингвинз» отдали нападающего Джоша Арчибальда, голкипера Шона Магуайра и выбор в шестом раунде драфта-2019. Нынешний сезон Лейтон начинал в фарм-клубе «Тампы», потом его обменяли в «Аризону». В пяти матчах за «Чикаго Вулвз» в АХЛ он пропускал 3,40 шайбы и отражал 86,9% бросков.
Второй обмен был проведён с «Даллас Старз», откуда в Питтсбург в обмен на право выбора в четвёртом раунде драфта-2019 переезжает защитник Джейми Олексиак, набравший 3 (1+2) очка в 21 матче сезона.
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