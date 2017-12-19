Белов: «Витязь» победил заслуженно, но нелепых ошибок в овертайме быть не должно

Главный тренер подмосковного “Витязя” Валерий Белов поделился впечатлениями от победы над магнитогорским “Металлургом” в серии буллитов со счётом 2:1.



“Хотел бы отметить, что сегодня очень хороший настрой был, все самоотверженно играли. Соперник был очень мастеровитый, с хорошим набором игроков. Отметил бы игру в обороне, сегодня очень хорошо сыграли. В защите принимали участие все — и защитники, и нападающие. В овертайме нам было очень сложно.



Психологически это очень важная победа, потому что после неплохой серии потерпели три обидных поражения. Сегодня было большое желание сыграть перед своими болельщиками, и команда заслужила победу. Сапрыкин сыграл хорошо, выручил команду.



Отзаявили Кархунена? Его сейчас нет в команде, там произошёл несчастный случай. Мы пытались усилиться, но в третьей игре он получил травму, и так получилось, что он вылетел. Сейчас он выздоровел, но в этом сезоне он очень мало сыграл, и сложилась такая ситуация, что мы расстались по обоюдному согласию.



Конечно, когда мы получили в овертайме удаление за нарушение численного состава, это была ошибка игрока, она была нелепой. Её не должно было быть”, — передаёт слова Белова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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