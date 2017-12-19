Знарок: игроки СКА не восстановились после КПК, но уровень нужно держать

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал поражение от минского «Динамо» со счётом 2:3 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Наверное, мы не восстановились после Кубка Первого канала и матчей олимпийской сборной. В строю только один человек здесь оставался. В этом причина. Но свой уровень должны были держать и в этой ситуации. Сейчас будет небольшая пауза, думаю, отдохнём. А потом — тяжёлый выезд», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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СКА уступил минскому «Динамо», впервые в сезоне проиграв два матча подряд