Дуайер: блестящее начало помогло победить одного из сильнейших соперников в КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над СКА со счётом 3:2 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Конечно, это большая победа для нашей команды. Мы играли дисциплинированно, у нас было блестящее начало, что придало уверенности и помогло добиться победы над одним из сильнейших в КХЛ соперников. Эта победа должна и в будущем придать нам уверенности», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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СКА уступил минскому «Динамо», впервые в сезоне проиграв два матча подряд