Мозик: игра за сборную — другой уровень, но я счастлив, что играю за «Витязь»

Защитник «Витязя» Войтех Мозик рассказал о своих впечатлениях от игры с магнитогорским «Металлургом», в которой его команда победила по буллитам со счётом 2:1.



«Конечно, игры за национальную команду — это другой уровень, но я счастлив, что сейчас я могу играть здесь, за «Витязь». Это была действительно хорошая победа для нас. В течение матча у нас было много шансов, мы могли забивать, когда играли «5 на 3». В овертайме мы с Макеевым выходили «2 в 1», но я не смог забить. Тем не менее мы победили в серии буллитов.



Думаю, что мы хорошо сыграли в третьем периоде. Сапрыкин отлично всё сделал, но Кошечкин тоже был на уровне. Оба голкипера сыграли хорошо. Это была тяжёлая игра, но мы в ней победили, это было трудно и важно для нас», — передаёт слова Мозика корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Гол Мозякина не спас «Металлург» от поражения в игре с «Витязем»