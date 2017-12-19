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Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: голы Гребенщикова и Толузакова принесли победу «СКА-Неве»

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге 19 декабря было сыграно два матча.

«Челмет» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «СКА-Неве» на домашнем льду — 1:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2017, вторник. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
1 : 3
0:0, 0:2, 1:1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Толузаков (Гребенщиков, Кукштель) – 25:11 (5x4), 0:2 – Гребенщиков (Гимбатов, Толузаков) – 33:11 (5x5), 1:2 – Кошурников (Мошаров, Петриков) – 57:43 (5x5), 1:3 – Чуркин – 59:56 (en)

«Спутник» на домашней арене проиграл петербургскому «Динамо» — 2:5.

ВХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2017, вторник. 17:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
2 : 5
1:2, 0:3, 1:0
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Карамнов (Жарков, Кремзер) – 02:16 (5x4), 0:2 – Уваров (Нечаев, Шевченко) – 03:03 (5x5), 1:2 – Угольников (Владимиров, Ищенко) – 04:29 (5x4), 1:3 – Назаревич (Берлёв, Бирюков) – 21:18 (5x4), 1:4 – Чебыкин (Буханко) – 28:53 (5x5), 1:5 – Шевченко (Бирюков) – 38:43 (5x5), 2:5 – Ситников (Красовский) – 44:54 (5x5)

В МХЛ прошло пять матчей.

«Мамонты Югры» разгромили «Спутник» на домашнем льду — 5:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2017, вторник. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
5 : 0
1:0, 3:0, 1:0
Спутник
Альметьевск
1:0 – Попов (Гайдеик, Еркин) – 05:18 (5x4), 2:0 – Руденко (Беляев) – 29:34 (5x5), 3:0 – Денисевич (Юшкевич) – 31:33 (5x5), 4:0 – Вахрутдинов (Еркин) – 36:30 (5x4), 5:0 – Яремчук (Гайдеик) – 59:32 (5x5)

«Тюменский Легион» потерпел поражение во встрече с «Реактором» — 2:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2017, вторник. 17:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
2 : 3
2:0, 0:0, 0:3
Реактор
Нижнекамск
1:0 – Тимофеев – 15:25 (5x5), 2:0 – Ушаков (Кириллов) – 16:32 (5x5), 2:1 – Полькин (Тимиров, Шарифьянов) – 41:30 (5x5), 2:2 – Хасанов (Галеев) – 52:55 (5x5), 2:3 – Хасанов (Пузанов, Хисамутдинов) – 55:51 (5x4)

«Толпар» дома одержал убедительную победу над казанским «Ирбисом» — 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2017, вторник. 16:30 МСК
Толпар
Уфа
4 : 1
1:1, 2:0, 1:0
Ирбис
Казань
0:1 – Тумченко (Ситдиков, Крутов) – 14:47 (5x4), 1:1 – Миргалиев (Аскаров, Сорокин) – 17:49 (5x4), 2:1 – Синявский (Сорокин) – 26:10 (5x5), 3:1 – Аскаров (Пустозёров, Миргалиев) – 34:07 (5x4), 4:1 – Котляревский (Сытый, Синявский) – 59:03 (en)

«Стальные Лисы» взяли верх над «Белыми Медведями» — 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2017, вторник. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
4 : 1
1:1, 2:0, 1:0
Белые Медведи
Челябинск
0:1 – Степанов (Попов) – 02:30 (5x5), 1:1 – Пятин (Коробкин) – 07:59 (5x5), 2:1 – Спиридонов (Шешин, Дорофеев) – 22:31 (5x5), 3:1 – Дорофеев (Платонов, Антипин) – 34:52 (5x5), 4:1 – Борисов (Спиридонов, Шешин) – 52:28 (5x5)

«Сарматы» в буллитной серии обыграли «Омских Ястребов» — 2:1 Б

МХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2017, вторник. 12:00 МСК
Сарматы
Оренбург
2 : 1
0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Омские Ястребы
Омская область
0:1 – Ширгазиев (Богдашкин, Мельников) – 40:52 (5x5), 1:1 – Михалёв (Кунишников, Сахаров) – 42:57 (5x4), 2:1 – Ипатов – 65:00 ( ПБ)
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