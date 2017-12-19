Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: голы Гребенщикова и Толузакова принесли победу «СКА-Неве»

В Высшей хоккейной лиге 19 декабря было сыграно два матча.



«Челмет» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «СКА-Неве» на домашнем льду — 1:3.

«Спутник» на домашней арене проиграл петербургскому «Динамо» — 2:5.

В МХЛ прошло пять матчей.



«Мамонты Югры» разгромили «Спутник» на домашнем льду — 5:0.

«Тюменский Легион» потерпел поражение во встрече с «Реактором» — 2:3.

«Толпар» дома одержал убедительную победу над казанским «Ирбисом» — 4:1.

«Стальные Лисы» взяли верх над «Белыми Медведями» — 4:1.

«Сарматы» в буллитной серии обыграли «Омских Ястребов» — 2:1 Б