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«Торонто» разгромил «Каролину», Марнер набрал четыре очка

Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» уверенно обыграл «Каролину Харрикейнз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.

В составе победителей шайбами отметились Леонид Комаров, Митчелл Марнер, Джеймс ван Римсдайк, Тайлер Бозак, Патрик Марло, Каспери Капанен, Вильям Нюландер и Коннор Кэррик. В активе Марнера также три результативные передачи, а у Бозака — две. Единственный гол в составе «Каролины» забил Джефф Скиннер.

«Торонто», прервавший серию из трёх поражений подряд, занимает промежуточное 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина», у которой перед этой игрой была серия из трёх побед подряд, идёт на 11-й строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2017, вторник. 22:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
8 : 1
4:1, 0:0, 4:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Комаров (Хэйнси, Хайман) – 02:52 (4x5), 2:0 – Марнер (Райлли, ван Римсдайк) – 05:33 (5x4), 2:1 – Скиннер (Терявяйнен, Флёри) – 09:07 (5x5), 3:1 – ван Римсдайк (Бозак, Марнер) – 10:34 (5x4), 4:1 – Бозак (Марнер) – 13:28 (5x5), 5:1 – Марло (Бозак, Марнер) – 49:25 (5x5), 6:1 – Капанен – 49:31 (5x5), 7:1 – Нюландер (Хайман) – 54:05 (5x5), 8:1 – Кэррик – 58:33 (5x4)
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