«Бостон» победил «Баффало», Худобин оформил «сухарь»

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск (31-я минута), Тим Шаллер (59) и Дэвид Бэйкс (60). Голкипер «Бостона» Антон Худобин провёл весь матч и отразил все 36 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник «Баффало» Виктор Антипин отыграл 15 минут 12 секунд.

Это поражение стало для «Баффало» третьим подряд и пятым в последних шести матчах.