Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Бостон» победил «Баффало», Худобин оформил «сухарь»

Хоккей

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск (31-я минута), Тим Шаллер (59) и Дэвид Бэйкс (60). Голкипер «Бостона» Антон Худобин провёл весь матч и отразил все 36 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник «Баффало» Виктор Антипин отыграл 15 минут 12 секунд.

Это поражение стало для «Баффало» третьим подряд и пятым в последних шести матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
0 : 3
0:0, 0:1, 0:2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Дебраск (Макэвой, Спунер) – 30:14 (5x5), 0:2 – Шаллер – 58:09 (en), 0:3 – Бэйкс (Нэш, Хайнен) – 59:29 (en)
События дня НХЛ. Овечкин валит Хару, Кучеров набирает очки
«Бостон» стал одним из «клиентов» Овечкина и компании.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент