«Даллас» — «Вашингтон»: Орлов совершил шикарный проход и забил потрясающий гол

«Вашингтон Кэпиталз» проводит выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».



Во втором периоде защитник «столичных» Дмитрий Орлов сделал счёт 2:2. Он подхватил шайбу на выходе из своей зоны, на скорости ворвался в зону атаки, обыграл Джона Клингберга и послал шайбу в ворота. Для россиянина этот гол стал четвёртым в сезоне.

Идёт третий период, счёт равный — 2:2.

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Видео гола Орлова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».