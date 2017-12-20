«Вегас» — «Тампа»: Наместников забил красивый гол и получил клюшкой по рёбрам

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проводит гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».



Во втором периоде нападающий «молний» Владислав Наместников отличился в большинстве, сделав счёт 2:0. Он получил передачу от Никиты Кучерова, стоя спиной к воротам, развернулся и одним движением руки отправил шайбу в ворота. Празднуя, Наместников вскинул руки, и в это время защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб ударил его клюшкой по рёбрам. Россиянин с трудом разогнулся и отправился в раздевалку, однако вышел на третий период.

Видео гола Наместникова можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».