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«Вашингтон» в ОТ вырвал победу у «Далласа», Орлов и Радулов забили по голу

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе «Вашингтона» отличились Андре Бураковски (11-я минута), Дмитрий Орлов (34) и Бретт Коннолли (57). За «Даллас» голы забили Джейми Бенн (16), Джемел Смит (32) и Александр Радулов (56). Победу «столичным» принёс точный бросок Бураковски на второй минуте овертайма.

Нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 19 минут 51 секунду и 19 минут 38 секунд соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
3 : 4
1:1, 1:1, 1:1, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Бураковски (Коннолли, Эллер) – 10:35 (5x5), 1:1 – Бенн (Клингберг, А. Радулов) – 15:14 (5x4), 2:1 – Смит (Хэмьюс, Спецца) – 31:09 (5x5), 2:2 – Орлов (Бекстрём) – 33:12 (5x5), 3:2 – А. Радулов (Пэтерин) – 55:53 (5x5), 3:3 – Коннолли (Бураковски, Эллер) – 56:34 (5x5), 3:4 – Бураковски (Карлсон) – 61:51 (3x3)

Видео гола Орлова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтона».

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