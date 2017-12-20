«Вашингтон» в ОТ вырвал победу у «Далласа», Орлов и Радулов забили по голу

«Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе «Вашингтона» отличились Андре Бураковски (11-я минута), Дмитрий Орлов (34) и Бретт Коннолли (57). За «Даллас» голы забили Джейми Бенн (16), Джемел Смит (32) и Александр Радулов (56). Победу «столичным» принёс точный бросок Бураковски на второй минуте овертайма.

Нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 19 минут 51 секунду и 19 минут 38 секунд соответственно.

Видео гола Орлова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтона».