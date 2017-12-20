«Даллас» — «Вашингтон»: Радулов стал второй звездой матча, Орлов – третьей

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Даллас Старз» со счётом 4:3 ОТ.



Нападающий «звёзд» Александр Радулов признан второй звездой матча. Он набрал 2 (1+1) балла за результативность, завершил матч с показателем полезности «+2» и нанёс три броска по воротам.



Третьей звездой стал защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, который сравнял счёт во втором периоде, нанёс один бросок, провёл два силовых приёма и закончил встречу с показателем полезности «+1».



Первой звездой стал форвард Андре Бураковски, на счету которого 3 (2+1) очка, в том числе победный гол в овертайме.