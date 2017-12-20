«Вегас» — «Тампа»: Сергачёв помог Василевскому, вытащив шайбу с ленточки ворот

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проводит выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».



В третьем периоде защитник «молний» Михаил Сергачёв помог своему вратарю Андрею Василевскому. Защитник «Вегаса» Джон Меррилл нанёс бросок от синей линии, Василевский задел шайбу, она покатилась в ворота, но Сергачёв успел вытащить её с ленточки.

Продолжается третий период, «Тампа» ведёт со счётом 2:1.

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Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».