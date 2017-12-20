Две передачи Дадонова помогли «Флориде» отыграться и одолеть «Аризону»

«Флорида Пантерз» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс», встреча завершилась со счётом 3:2.



Кристиан Фишер вывел «койотов» вперёд на 16-й минуте игры, а на 39-й Дерек Степан увеличил преимущество. Однако за 10 секунд до второго перерыва Ник Бьюгстад сократил отставание, а в третьем периоде сначала Денис Мальгин сравнял счёт, а затем Майк Мэтисон забил третий гол в ворота Антти Раанты.



Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился двумя голевыми передачами в третьем периоде. Он провёл на площадке 16 минут 26 секунд, нанёс один бросок по воротам и завершил матч с показателем полезности «+2».

Видео гола Мальгина с передачи Дадонова можно посмотреть также в «твиттере» «Флориды Пантерз».