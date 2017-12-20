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Две передачи Дадонова помогли «Флориде» отыграться и одолеть «Аризону»

Хоккей

«Флорида Пантерз» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс», встреча завершилась со счётом 3:2.

Кристиан Фишер вывел «койотов» вперёд на 16-й минуте игры, а на 39-й Дерек Степан увеличил преимущество. Однако за 10 секунд до второго перерыва Ник Бьюгстад сократил отставание, а в третьем периоде сначала Денис Мальгин сравнял счёт, а затем Майк Мэтисон забил третий гол в ворота Антти Раанты.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился двумя голевыми передачами в третьем периоде. Он провёл на площадке 16 минут 26 секунд, нанёс один бросок по воротам и завершил матч с показателем полезности «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 3
1:0, 1:1, 0:2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Фишер (Келлер, Экман-Ларссон) – 15:51 (4x4), 2:0 – Степан (Голигоски, Перлини) – 38:14 (5x5), 2:1 – Бьюгстад (Маккензи) – 39:50 (5x5), 2:2 – Мальгин (Дадонов, Трочек) – 43:37 (5x5), 2:3 – Мэтисон (Дадонов) – 45:41 (4x4)

Видео гола Мальгина с передачи Дадонова можно посмотреть также в «твиттере» «Флориды Пантерз».

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