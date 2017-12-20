Коннолли решил полежать на льду, пока игроки «Вашингтона» праздновали гол

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Даллас Старз» со счётом 4:3 ОТ.



В концовке третьего периода нападающий «Вашингтона» Бретт Коннолли сравнял счёт, обнялся с партнёрами, а затем упал на лёд и остался лежать, пока другие игроки «Вашингтона» праздновали гол. После победы форвард признался, что упал от усталости.



«Я немного устал, так что решил немного полежать. Ребята неплохо посмеялись над этим моментом», — цитирует Коннолли журналист Washington Post Изабель Хуршудян.



Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

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