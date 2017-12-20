Гол Наместникова и 2 передачи Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша «Вегасу»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. По ходу встречи «Голден Найтс» уступали со счётом 0:2, но сумели вырвать победу.

В составе победителей отличились Джеймс Нил (31-я минута), Джонатан Маршессо (39), Эрик Хаула (45) и Ши Теодор (59). За «Тампу» голы забили Стивен Стэмкос (8), Владислав Наместников (20) и Виктор Хедман (57).

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отдал 2 результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 14 минут 11 секунд. Победная серия «Тампы» прервалась на отметке в 7 матчей.

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Видео гола Наместникова можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».