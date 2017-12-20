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Гол Наместникова и 2 передачи Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша «Вегасу»

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. По ходу встречи «Голден Найтс» уступали со счётом 0:2, но сумели вырвать победу.

В составе победителей отличились Джеймс Нил (31-я минута), Джонатан Маршессо (39), Эрик Хаула (45) и Ши Теодор (59). За «Тампу» голы забили Стивен Стэмкос (8), Владислав Наместников (20) и Виктор Хедман (57).

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отдал 2 результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 14 минут 11 секунд. Победная серия «Тампы» прервалась на отметке в 7 матчей.

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НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
4 : 3
0:2, 2:0, 2:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 07:43 (5x4), 0:2 – Наместников (Кучеров, Хедман) – 19:13 (5x4), 1:2 – Нил (Перрон, Теодор) – 30:07 (5x4), 2:2 – Маршессо (Перрон, Теодор) – 38:21 (5x4), 3:2 – Хаула (Теодор, Перрон) – 44:42 (5x4), 3:3 – Хедман (Стэмкос) – 56:08 (5x5), 4:3 – Теодор (Маршессо, Хаула) – 59:57 (5x4)

Видео гола Наместникова можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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