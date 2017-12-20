«Айлендерс» — «Детройт»: Абделкейдер оштрафован на $ 5 тыс. за удар между ног

«Детройт Ред Уингз» одержал победу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:3.



В концовке первого периода защитник «Айлендерс» Скотт Мэйфилд боролся на пятачке с форвардом Джастином Абделкейдером и сделал ему подсечку клюшкой, повалив спиной на лёд. Абделкейдер поднялся и сразу же клюшкой нанёс противнику удар между ног.



Абделкейдер был удалён на две минуты за удар клюшкой, а после матча департамент НХЛ по безопасности игроков выписал игроку максимально разрешённый штраф в $ 5 тыс. за колющий удар.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.