«Монреаль» и «Ванкувер» забросили 12 шайб, Ванек оформил хет-трик

«Монреаль Канадиенс» одержал непростую победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей.

В составе «Монреаля» два гола забил Николя Делорье (28-я и 38-я минуты), ещё по разу отличились Даниэль Карр (17), Джефф Питри (40), Пол Байрон (42), Алекс Гальченюк (58) и Филипп Дано (60). За «Ванкувер» хет-трик оформил Томас Ванек (12, 35, 59), ещё по шайбе забросили Даниэль Седин (38) и Брок Бисер (54). Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров провёл на льду 11 минут 47 секунд.

Это поражение стало для «Кэнакс» шестым в последних семи встречах.