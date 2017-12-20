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«Монреаль» и «Ванкувер» забросили 12 шайб, Ванек оформил хет-трик

Хоккей

«Монреаль Канадиенс» одержал непростую победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей.

В составе «Монреаля» два гола забил Николя Делорье (28-я и 38-я минуты), ещё по разу отличились Даниэль Карр (17), Джефф Питри (40), Пол Байрон (42), Алекс Гальченюк (58) и Филипп Дано (60). За «Ванкувер» хет-трик оформил Томас Ванек (12, 35, 59), ещё по шайбе забросили Даниэль Седин (38) и Брок Бисер (54). Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров провёл на льду 11 минут 47 секунд.

Это поражение стало для «Кэнакс» шестым в последних семи встречах.

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НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
5 : 7
1:1, 2:3, 2:3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Ванек (Пульо, Ганье) – 11:37 (5x4), 1:1 – Карр (Шлемко, Юдон) – 16:39 (5x4), 1:2 – Делорье (Фрёзе, Питри) – 27:18 (5x5), 2:2 – Ванек (Бьега, Эрикссон) – 34:00 (5x5), 2:3 – Делорье (Карр, Алзнер) – 37:05 (5x5), 3:3 – Седин (Ванек, Гудбрансон) – 37:39 (5x5), 3:4 – Питри (Шоу) – 39:13 (5x4), 3:5 – Байрон (Пачьоретти, Друен) – 41:37 (5x5), 4:5 – Бисер (Седин, Седин) – 53:29 (5x4), 4:6 – Гальченюк (Дано) – 57:27 (5x5), 5:6 – Ванек (Седин, Бисер) – 58:59 (6x5), 5:7 – Дано (Пачьоретти, Плеканец) – 59:49 (en)
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