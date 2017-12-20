Бураковски: Орлов забил шикарный гол, мало кто может так обыграть Клингберга

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андре Бураковски после победы в матче с «Даллас Старз» (4:3 ОТ) прокомментировал гол Дмитрия Орлова, который мастерски обыграл Джона Клингберга.



«Это гол экстра-класса. Немного ребят в этой лиге способны так обыграть такого парня, как Джон Клингберг. Он топ-защитник в НХЛ, очень мастеровитый. Просто потрясающе, как он забил и сравнял счёт, я счастлив за него. Классный был гол», — приводятся слова Бураковски на официальном сайте НХЛ.

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Видео гола Орлова можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».