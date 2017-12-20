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Итоги дня НХЛ для россиян: 12-й гол Радулова, Кучеров набирает очки 5 игр

Хоккей

В ночь с 19 на 20 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие 14 россиян. Александр Радулов забил 12-й гол в сезоне, Владислав Наместников — 14-й, а Дмитрий Орлов — четвёртый. Антон Худобин оформил первый «сухарь» в сезоне, а Андрей Василевский потерпел первое поражение в шести последних матчах. Никита Кучеров сделал две передачи, продлив результативную серию до пяти матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.

События дня НХЛ. Шикарный гол Орлова затмил Овечкина и Радулова
А Худобин впервые в сезоне сыграл на ноль
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Худобин«Бостон»36 из 361003:0
Василевский«Тампа»32 из 3688,93:4
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»004019.51-11
Кузнецов (н)«Вашингтон»002-119.382 из 621
Радулов (н)«Даллас»1+123020.34-02
Дадонов (н)«Флорида»0+201+216.26-00
Кучеров (н)«Тампа»0+207+123.31-01
Наместников (н)«Тампа»1+004+120.219 из 1101
Бучневич (н)«Рейнджерс»002013.04-00
Бурмистров (н)«Ванкувер»001+111.475 из 1221
Орлов (з)«Вашингтон»1+001023.54-21
Куликов (з)«Виннипег»0+102+222.00-00
Емелин (з)«Нэшвилл»021-117.52-21
Антипин (з)«Баффало»000015.12-01

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