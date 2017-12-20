Итоги дня НХЛ для россиян: 12-й гол Радулова, Кучеров набирает очки 5 игр

В ночь с 19 на 20 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие 14 россиян. Александр Радулов забил 12-й гол в сезоне, Владислав Наместников — 14-й, а Дмитрий Орлов — четвёртый. Антон Худобин оформил первый «сухарь» в сезоне, а Андрей Василевский потерпел первое поражение в шести последних матчах. Никита Кучеров сделал две передачи, продлив результативную серию до пяти матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.

События дня НХЛ. Шикарный гол Орлова затмил Овечкина и Радулова А Худобин впервые в сезоне сыграл на ноль

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Худобин «Бостон» 36 из 36 100 3:0 Василевский «Тампа» 32 из 36 88,9 3:4

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Овечкин (н) «Вашингтон» 0 0 4 0 19.51 - 1 1 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0 0 2 -1 19.38 2 из 6 2 1 Радулов (н) «Даллас» 1+1 2 3 0 20.34 - 0 2 Дадонов (н) «Флорида» 0+2 0 1 +2 16.26 - 0 0 Кучеров (н) «Тампа» 0+2 0 7 +1 23.31 - 0 1 Наместников (н) «Тампа» 1+0 0 4 +1 20.21 9 из 11 0 1 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0 0 2 0 13.04 - 0 0 Бурмистров (н) «Ванкувер» 0 0 1 +1 11.47 5 из 12 2 1 Орлов (з) «Вашингтон» 1+0 0 1 0 23.54 - 2 1 Куликов (з) «Виннипег» 0+1 0 2 +2 22.00 - 0 0 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 2 1 -1 17.52 - 2 1 Антипин (з) «Баффало» 0 0 0 0 15.12 - 0 1

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