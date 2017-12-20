Итоги дня НХЛ для россиян: 12-й гол Радулова, Кучеров набирает очки 5 игр

В ночь с 19 на 20 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось девять матчей, в которых приняли участие 14 россиян. Александр Радулов забил 12-й гол в сезоне, Владислав Наместников — 14-й, а Дмитрий Орлов — четвёртый. Антон Худобин оформил первый «сухарь» в сезоне, а Андрей Василевский потерпел первое поражение в шести последних матчах. Никита Кучеров сделал две передачи, продлив результативную серию до пяти матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков.
События дня НХЛ. Шикарный гол Орлова затмил Овечкина и Радулова
А Худобин впервые в сезоне сыграл на ноль
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Бостон»
|36 из 36
|100
|3:0
|Василевский
|«Тампа»
|32 из 36
|88,9
|3:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|4
|0
|19.51
|-
|1
|1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|2
|-1
|19.38
|2 из 6
|2
|1
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+1
|2
|3
|0
|20.34
|-
|0
|2
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+2
|0
|1
|+2
|16.26
|-
|0
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+2
|0
|7
|+1
|23.31
|-
|0
|1
|Наместников (н)
|«Тампа»
|1+0
|0
|4
|+1
|20.21
|9 из 11
|0
|1
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0
|0
|2
|0
|13.04
|-
|0
|0
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0
|0
|1
|+1
|11.47
|5 из 12
|2
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|1
|0
|23.54
|-
|2
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+1
|0
|2
|+2
|22.00
|-
|0
|0
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|2
|1
|-1
|17.52
|-
|2
|1
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|0
|0
|15.12
|-
|0
|1
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».