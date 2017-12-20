Кто выиграет дерби Татарстана и другие матчи игрового дня КХЛ

20 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся семь матчей. «Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать исход следующих встреч:
Заяц или волк? «Ак Барс» не подпустит к себе команду Назарова
«Югра» не преподнесёт вторую сенсацию подряд, а «Ак Барс» выиграет в Нижнекамске – прогнозы на день КХЛ.
— «Адмирал» — «Динамо» Р;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Торпедо»;
— «Сибирь» — «Югра»;
— «Нефтехимик» — «Ак Барс»;
— «Динамо» М — «Барыс»;
— ХК «Сочи» — «Салават Юлаев»;
— «Слован» — «Лада».
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Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.